OM : Avec Sanson, le Champions Project commence fort lance Eyraud

Attendu au centre Robert Louis-Dreyfus de Marseille ce mercredi pour passer sa visite médicale, Morgan Sanson est officiellement devenu la première recrue de l'OM sous l'ère McCourt. Transféré du MHSC pour 12 millions d'euros (9 ME + 3 ME de bonus), le milieu de terrain va donc s'engager pour quatre ans et demi au sein du club phocéen. Une véritable fierté pour Jacques-Henri Eyraud.

« Je suis très heureux que le premier joueur qui nous rejoint à l’occasion de ce mercato soit un des plus prometteurs talents du football français. Nous souhaitons aussi miser sur des jeunes joueurs qui accompagneront le projet d’OM Champion jusqu’à l’atteinte de nos objectifs », a déclaré le président de l’Olympique de Marseille sur le site de son club.