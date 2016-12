OM : Avec ou sans argent, Marseille reste unique pour André Ayew

Dans : OM, Premier League.

Fils d’Abedi Pelé, l’homme qui a tiré le corner à l’origine du but vainqueur de Basile Boli en finale de la Ligue des Champions 1993, André Ayew est un véritable enfant de Marseille. Son parcours par le centre de formation du club jusqu’à en devenir un cadre pendant cinq saisons. Toutefois, son départ en fin de contrat pour Swansea a été moyennement apprécié par les fans, qui ne lui reprochent d’avoir rejoint la Premier League, mais plutôt de ne pas avoir rapporté un centime à son club de cœur. Cela n’empêche pas André Ayew de rappeler à chaque fois qu’il en a l’occasion combien l’OM compte pour lui, et c’est ce qu’il a fait lors d’un entretien sur SFR Sport, expliquant même que Marseille n’avait pas forcément besoin d’argent pour attirer les regards et les joueurs.

« L’OM sera toujours attractif, qu’il y ait de l’argent ou pas. C’est une certitude. Il y aura juste une question de niveau de joueur. Aujourd’hui avec ce que l’on entend, si ça suit cela ne peut être que bénéfique pour la ville, pour le club, pour tout le monde. Marseille c’est quelque chose d’unique. Je pense tout le temps à eux, les supporters marseillais. Je regarde tout le temps les matchs. Cela fait partie de moi », a souligné le milieu de terrain actuellement à West Ham, et qui peine à littéralement faire décoller sa carrière anglaise.