OM : Avec Gomis, Marseille a déjà sa star pense Libbra

Dans : OM, Mercato.

Alors qu’il faisait l’unanimité en début de saison, l’attaquant prêté par Swansea Bafétimbi Gomis voit sa cote chuter à l’Olympique de Marseille.

En cause, des performances moins séduisantes depuis son retour de blessure. Du coup, le club phocéen n’est plus si certain de vouloir conclure son transfert définitif, d’autant que son salaire pèserait lourd sur les finances. Pendant que les dirigeants insistent sur l’arrivée d’un attaquant de renom, la tendance semble défavorable à l’ancien Lyonnais, qui peut quand même compter sur le soutien de Marc Libbra.

« Sans lui et ses buts, où en serait l'OM aujourd'hui ? Les meilleures équipes du championnat ont un buteur : Cavani à Paris, Falcao ou Mbappé à Monaco, Balotelli à Nice ou Lacazette à Lyon et Gomis à l'OM, c'est tout. OK, il va avoir 32 ans, mais sans ses 16 buts en L1, on serait quinzième ! Si l'OM pouvait acheter Dybala ou Mbappé, d'accord, mais qui sont les grands attaquants qui vont accepter de venir jouer à Marseille sans la Champions League ? On annonce 30 ou 40 millions, mais quel top player est disponible pour ce prix-là, surtout devant ? Personne », a prévenu l’ancien attaquant marseillais, interrogé par Le Phocéen.

Pour Libbra, le problème est ailleurs

« Payet va nous coûter 70 millions sur quatre ans, alors que Gomis ne coûtera rien, hormis son salaire, a-t-il argumenté. Pour moi, l'investissement prioritaire crève les yeux, c'est sur des défenseurs qu'il faut faire l'effort. Maintenant, si vous trouvez un avant-centre à 20 buts par saison disponible, n'hésitez pas. Mais je demande à voir... » Avec toutes les annonces du clan Frank McCourt sur le mercato estival, Marseille sera attendu au tournant cet été.