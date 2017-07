OM : Avec ce mercato, Courbis ne mise pas sur l'OM champion

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a déjà fait signer plusieurs joueurs, mais c'est toujours le fameux attaquant supplémentaire qui suscite l'excitation des supporters..et l'attente de Rudi Garcia. Et cela même si Valère Germain a déjà prouvé qu'il était en forme. Pour Rolland Courbis, qui a répondu au Phocéen, l'OM doit encore recruter, et pas qu'un peu, afin d'avoir une équipe compétitive. Car avec l'Europa League en plus, Marseille ne peut pas prétendre faire un candidat sérieux au titre. Mais si le club provençal s'offre encore plusieurs joueurs, alors Courbis pourrait changer d'avis.

« L’équipe qui se dégage à l'OM avec 12 ou 13 joueurs est très intéressante, mais il faut prier tous les jours pour ne pas avoir de blessés. Pour partir tranquillement dans une saison comme celle-là, l'OM doit être en mesure de faire une équipe B performante, capable d'inquiéter dans une opposition son équipe A. Je ne dis pas qu'il faut dix joueurs de plus, mais au minimum trois ou quatre de très bon niveau. Pour être à l'aise, Rudi doit disposer d'un groupe de 25 joueurs, dont 18 ou 19 capables d'être des titulaires indiscutables, explique l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui admet que selon lui dans sa configuration actuelle, et compte tenu d’une probable participation à l’Europa League, l’OM ne peut pas sérieusement prétendre à accrocher la couronne nationale. Pour en revenir à l'ossature, je ne me fais pas de soucis pour les gardiens, le milieu et l'attaque. Avec un duo Gustavo - Sanson au milieu, complété par Lopez et Anguissa, Payet et Thauvin sur les côtés, un grand attaquant et Germain en retrait, ça peut faire très mal. D'autant que tu peux terminer les matches avec Cabella et Ocampos qui peuvent apporter beaucoup. En revanche, les défenseurs centraux et latéraux me paraissent un peu en dessous. C'est une équipe qui, pour l'instant, ne se dessine pas pour jouer le titre. Par contre, s'il n'y avait pas l'Europa League, il y aurait vraiment un coup à jouer. L'OM serait pour moi l'outsider numéro un. »