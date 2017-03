OM : Avant de s’expliquer à la télé, Lass Diarra se fait déjà insulter

Dans : OM, Ligue 1.

Parti par la toute petite porte de l’Olympique de Marseille le soir du match entre le PSG et Barcelone, histoire de se faire encore plus discret, Lassana Diarra a beaucoup déçu les supporters marseillais.

Si le joueur estime lui que Marseille et notamment Vincent Labrune n’ont pas tenu parole à son sujet, les fans olympiens déplorent le fait qu’il ait totalement lâché le navire cette saison, entre de longues absences justifiées par un éventuel transfert, et des performances assez calamiteuses sur le terrain. Muet depuis plusieurs mois, Lassana Diarra sera l’invité de bein SPORTS ce lundi soir. Et en annonçant sa participation à une émission de la chaine sportive, le milieu de terrain tricolore s’est déjà pris une bordée d’insultes sur les réseaux sociaux. De quoi faire intervenir Alexandre Ruiz, qui a demandé grâce pour son invité, déjà conspué alors qu’il n’a pas encore ouvert la bouche.

L'histoire est moche mais les souvenirs lui donnent du charme. RDV à 21h sur @beinsports_FR avec @alexandreruiz pic.twitter.com/v4rnb33Qw6 — Lass Diarra (@Lass_Officiel) 6 mars 2017