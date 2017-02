OM : Aulas a tenté un sale coup au centre de formation

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Dans le cadre du projet du nouveau propriétaire Frank McCourt, l’Olympique de Marseille accorde une grande importance à son centre de formation.

Et le plan du club phocéen commence avec les clubs de la région, dont les talents ont tendance à rejoindre d’autres formations de Ligue 1. Il faut dire que l’OM n’est pas réputé pour faciliter l’évolution de ses minots. Du coup, Marseille tente de collaborer avec les clubs amateurs dans son entourage. Selon RMC, un accord a été trouvé avec le Burel FC où évoluait Maxime Lopez.

Ainsi, le pensionnaire du Vélodrome financera une partie du matériel de son nouveau partenaire à hauteur de 5 000 euros. Une collaboration que l’OM tente de reproduire avec d’autres clubs amateurs aux alentours. Malheureusement pour le président Jacques-Henri Eyraud, Air Bel, réputé pour sa capacité à lancer de futurs professionnels, va s’engager avec Montpellier.

Aulas recalé

Un coup dur pour l’OM qui subit les conséquences de tensions entre son centre de formation et Air Bel. Mais cela aurait pu être pire… Car toujours selon la radio française, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a tenté de signer un partenariat avec Air Bel la saison dernière ! Par principe, et en raison de la distance entre Marseille et Lyon, le patron du club amateur Chaib Draoui a refusé. On n’ose imaginer la polémique si Aulas avait réussi son coup...