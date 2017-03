OM : Aucune conciliation entre Michel et l'OM, affaire renvoyée

Dans : OM, Ligue 1.

Licencié l'an dernier par l'Olympique de Marseille pour faute grave, Michel a attaqué le club phocéen devant le conseil des Prud'hommes de la cité phocéenne estimant cette décision non fondée. Et lundi avait lieu le premier acte de la procédure, à savoir une tentative de conciliation entre l'OM et son ancien entraîneur. Pas de miracle, et comme dans la plupart des dossiers de ce type, les deux parties n'ont pas trouvé d'accord. Constatant l'impossibilité deux des camps à s'entendre, le conseil des Prud'hommes de Marseille a donc décidé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, probablement plusieurs mois, avec cette fois un passage devant les juges.