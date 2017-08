OM : Angers s'en débarrasse, Marseille veut le récupérer

Dans : OM, SCO, Mercato.

Libre de tout contrat après son passage à Angers, Jamel Saihi (30 ans) attend une bonne opportunité pour retrouver les terrains.

« Le mercato est assez calme. Beaucoup de clubs vont sans doute s'activer fin août », confiait-il à L’Equipe cette semaine. En attendant cette dernière ligne droite, le milieu défensif doit se contenter de simples contacts. « Des plus ou moins avancés en Turquie ou en Espagne, qui ne me convenaient pas, sans que le salaire ait été évoqué, a révélé Saihi. J'ai eu aussi un club de L1 qui voulait me mettre à l'essai durant trois semaines, donc je n'ai pas donné suite. Il faut être patient. »

Et la patience de l’international tunisien pourrait finir par payer. Car selon Canal+, l’Olympique de Marseille pense à l’intégrer à son effectif. Plutôt surprenant dans la mesure où le club phocéen recherche un attaquant en priorité. Mais la perspective de récupérer gratuitement le champion de France 2012 avec Montpellier a peut-être séduit le pensionnaire du Vélodrome. Pas sûr que cette opération soit suffisante pour calmer les supporters marseillais de plus en plus frustrés.