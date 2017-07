OM : Adil Rami ne va pas débarquer tout seul à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L’arrivée de Luiz Gustavo à l’Olympique de Marseille donne un autre visage au mercato du club phocéen. Il faut dire que l’international brésilien va apporter un sacré gage de sécurité à Rudi Garcia au milieu de terrain de l’OM, déserté depuis le départ de William Vainqueur. Mais malgré l’arrivée de l’international brésilien, le club doit continuer à renforcer son secteur défensif. Au micro de L’Equipe ce mardi, Rudi Garcia a confirmé que le club olympien visait deux défenseurs centraux.

« D’autres milieux ? Ça dépend de ce qu’on va trouver en défense centrale. On veut voire deux axiaux. Donc on verra en fonction de la polyvalence de Luiz ou pas. Pour l’instant, on est bien au milieu comme ça et n’oublions pas qu’on a Greg Sertic qui peut jouer aussi au milieu ou derrière » a expliqué le coach de l’OM depuis la Suisse, où l’OM est actuellement en Stage à Saillon. Adil Rami, dont le transfert est presque bouclé, n’arriverait donc pas tout seul pour solidifier l’arrière-garde olympienne.