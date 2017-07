OM : Accord trouvé avec Milan pour Bacca à Marseille ?

Dans : OM, Mercato, Serie A.

C'est Le Parisien qui l'annonce ce samedi soir, l'Olympique de Marseille et le Milan AC se sont entendus pour le transfert de Carlos Bacca, l'attaquant colombien convoité par l'OM. « Selon des sources italiennes, le transfert de Carlos Bacca, le Colombien âgé de 30 ans, est imminent. Les dirigeants marseillais auraient trouvé un accord avec le joueur et le Milan AC. L'entraîneur lombard, Vincenzo Montella, a d'ailleurs expliqué que Bacca ne jouait pas en amical et ne serait pas non plus aligné en Ligue Europa en raison du mercato », précise, sur son site internet, le quotidien francilien.

A priori, on s'oriente vers un transfert sec, autour de 15ME, de Carlos Bacca plutôt qu'un prêt qui était pourtant l'option souhaitée dans un premier temps par l'Olympique de Marseille. L'attaquant international colombien est attendu la semaine prochaine au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus afin de passer sa visiter médicale et signer son contrat avec l'OM.