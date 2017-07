OM : Accord OM-Milan pour un prêt avec option d'achat de Bacca ?

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Courtisé par de nombreux clubs à travers l'Europe durant ce mercato estival, Carlos Bacca pourrait bien finir par rejoindre l'Olympique de Marseille.

Plus dans les plans du Milan AC pour la saison prochaine, alors que Vincenzo Montella a recruté André Silva et Fabio Borini au cours du marché d'été, Carlos Bacca est sur le départ. À 30 ans, le buteur colombien souhaite relancer sa carrière au sein d'un grand projet sportif dans un endroit où il se sentira considéré. Et celui-ci pourrait bien se trouver du côté de Marseille. À la recherche d'un nouveau buteur de classe internationale, et éprouvant les plus grandes difficultés dans le dossier Olivier Giroud, sa priorité estivale, la direction phocéenne se concentre désormais sur Bacca, qui considère la piste marseillaise comme très intéressante.

Si aucun accord n'a été trouvé entre les trois parties, comme les médias italiens l'ont laissé entendre la semaine dernière, le transfert Bacca pourrait bientôt aboutir. Selon le journaliste José Manuel García, « l'OM est sur le point d'obtenir le transfert de Bacca en prêt avec une option d'achat obligatoire de 20 M€ ». Un joli coup en vue pour Andoni Zubizarreta ? Réponse dans les prochains jours...