OM : Abdennour à la ramasse et blessé dès son premier match

Dans : OM, Ligue 1.

Après le camouflet défensif à Monaco et les six buts encaissés, Rudi Garcia avait choisi d’aligner ses deux recrues défensives, toutes les deux de retour de blessure. Cela n’a clairement pas fait l’affaire avec un rhume pris d’entrée de jeu face à Sarr puis des relances difficiles et enfin un retard coupable sur le troisième but de Rennes, avec à la clé une blessure à la cuisse qui a de grandes chances d’aboutir sur une absence de plusieurs semaines. Un choix non payant, de plus, pour Rudi Garcia.