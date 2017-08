OM : 6-1 à Monaco, Pierre Ménès accuse un dirigeant

Dans : OM, Ligue 1, Monaco.

En plein désastre marseillais à Monaco (6-1), Pierre Ménès s’en est vivement pris à celui qui est l’un des responsables de cela selon lui. A savoir Andoni Zubizarreta, patron du recrutement à Marseille et qui n’a pas vraiment fait de coups d’éclat cet été sur le marché des transferts, en prenant plusieurs joueurs français qui connaissent la Ligue 1, en dehors de la signature de Luiz Gustavo.

« Je veux bien qu’on me dise le mercato de Zubi à l’OM, mais bon, en attendant, il n’y a pas besoin de lui pour faire venir Mandanda, Rami, Sertic, Germain ou Amavi. Après, on me dit chez les supporters marseillais qu’il fait faire des travaux à la Commanderie, donc tout va bien », ironise le consultant de Canal+, pour qui le dirigeant espagnol n’apporte clairement pas de plus-value malgré son carnet d’adresse et son flair souvent vantés depuis son arrivée.