OM : 12 recrues, 150 ME cet été... McCourt met le feu à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Alors que le mercato estival ouvre ses portes dans un mois, difficile d’imaginer concrètement à quoi ressemblera le mercato de l’Olympique de Marseille. Une chose est sûre, il sera mouvementé. Très mouvementé…

En réalité, la puissance financière du club phocéen est une première interrogation. Si Frank McCourt a annoncé en octobre une enveloppe de 200 ME pour les quatre prochaines saisons, différentes sources annoncent que ce chiffre sera largement dépassé, comme l’avait expliqué le journal L’Equipe il y a quelques semaines. Selon les informations de Goal, l’Olympique de Marseille pourrait d’ailleurs dépenser jusqu’à 150 ME sur le seul mercato estival, alors que l’homme d’affaires américain a déjà investi 40 ME cet hiver pour recruter Payet, Evra, Sanson et Sertic.

12 nouveaux joueurs cet été, 3 dès juin ?

Reste à savoir comment Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud vont utiliser une telle enveloppe. A Marseille, les arrivées d’un attaquant de classe internationale et d’un patron de défense font figure de priorité. Mais en réalité, l’OM souhaiterait accueillir jusqu’à 12 nouveaux joueurs cet été, toujours selon Goal. Le média explique par ailleurs que la direction phocéenne ne se cache pas en privé d’une réelle volonté de faire signer deux à trois « têtes de gondole » dès le mois de juin, afin de booster la campagne d’abonnements, comme cela avait été expliqué il y a quelques semaines par nos confrères de RMC Sport. Les supporters de l’Olympique de Marseille attendaient déjà le mercato avec appétit, cela ne risque pas de les rassasier avant l’heure, au contraire…