Officiel : Maxime Lopez prolonge à l’OM

Dans : OM, Ligue 1.

Convoité par plusieurs formations européennes, Maxime Lopez (19 ans) a décidé de poursuivre sa progression à l’Olympique de Marseille, son club formateur. Le milieu offensif a donc prolongé son contrat de deux ans, soit jusqu’en 2021. Un message fort de la part du club phocéen qui base notamment son nouveau projet sur son centre de formation.

« La prolongation de Maxime Lopez est un symbole fort pour nous tous, a expliqué le président Jacques-Henri Eyraud. En tant qu'enfant du pays et même si la route est encore longue, il est un jeune joueur de talent très apprécié des fans, à qui nous souhaitons donner sa chance pour devenir progressivement un homme de base de notre projet sportif. Au-delà, le message que nous entendons délivrer aux jeunes joueurs marseillais est que tout est désormais possible avec l'OM pour autant que les conditions suivantes soient réunies : une capacité de travail et une discipline exceptionnelles, un don de soi et une mentalité qui font passer l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel. »