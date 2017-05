Officiel : L'OM dévoile son maillot 2017-2018 sauce Adidas

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a présenté ce mardi son maillot pour la saison 2017-2018, un maillot dont on se souviendra longtemps puisqu'il s'agira du dernier réalisé par Adidas pour l'OM. Dans un an, c'est en effet Puma qui réalisera la tunique phocéenne. « L’OM a choisi une tenue épurée, blanche et bleu ciel. Elle reprend une alternance de bandes mates et brillantes inspirées des maillots mythiques de 1991. Le club a souhaité faire un clin d’œil à la région puisque le blason de la Provence est visible à l’intérieur du col mais aussi à l’intérieur des manches », explique l’Olympique de Marseille, qui annonce également que ce maillot est d’ores et déjà en vente pour la coquette somme de 89,95 euros.