Officiel : Jordan Amavi rejoint l’OM

Dans : OM, Mercato.

L’OM a officialisé ce jeudi la venue de Jordan Amavi, qui venait de passer sa visite médicale avec succès. Le latéral gauche arrive en provenance d’Aston Villa. « Un jeune âge, un caractère fort et une carrière déjà bien remplie. À 23 ans, Jordan Amavi s’engage avec l’OM pour y apporter son lot d’expériences et de qualités. Et une solution de choix pour Rudi Garcia », a expliqué le club phocéen, qui n’a pas précisé les modalités du transfert pour le moment.