Morgan Sanson signe à l’OM pour 12 ME avec bonus

Dans : OM, Mercato, MHSC.

L’accord total a été trouvé en ce qui concerne le premier transfert de l’hiver pour Marseille. Morgan Sanson quitte ainsi Montpellier et signe à l’OM pour quatre ans et demi. Le transfert du milieu de terrain porte sur 9 ME sec et 3 ME de bonus éventuels. Le club provençal accélère désormais pour avoir à disposition le joueur en vue du match de dimanche face à l'Olympique Lyonnais. La visite médicale de l'international espoirs est espérée pour ce mercredi.