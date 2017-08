EL : Germain, le Monsieur Europe, qualifie l'OM !

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Une semaine après son triste match nul à Domzale (1-1), l'Olympique de Marseille a retrouvé le sourire ce jeudi soir au Vélodrome en gagnant son barrage retour de l'Europa League (3-0). Grâce à un doublé et à une passe décisive de Germain, le club phocéen se qualifie donc pour la phase de groupes de la C3.

Provisoirement qualifié au coup d'envoi, Marseille se faisait peur en début de match, avec trois occasions slovènes de Blazic (5e) à Balkovec (26e) en passant par un but refusé pour hors-jeu (14e) et la sortie sur blessure de Rami (25e), mais le sauveur maison allait sortir de sa boîte. Sur un centre de Lopez depuis le côté gauche, effleuré par Ocampos au premier poteau, Germain ajustait Milic de près d'une tête piquée (1-0 à la 28e). Suite à cette ouverture du score marseillaise contre le cours du jeu, l'OM prenait peu à peu ses aises... et Germain doublait la mise au retour des vestiaires d'une frappe à ras de terre suite à un centre de Thauvin (2-0 à la 55e).

Ultra réaliste malgré un jeu défaillant, Marseille gérait ensuite son affaire, et Thauvin alourdissait même l'écart en marquant d'un ciseau sur un caviar de Germain (3-0 à la 85e). Grâce à cette victoire dans son barrage (4-1 au cumulé des deux matchs), l'OM retrouve donc l'Europa League deux ans après sa dernière pige continentale en se qualifiant pour la phase de poules. Marseille rejoint deux autres clubs français, l'OL et l'OGC Nice.