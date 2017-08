ASM-OM : Marseille n'était jamais tombé aussi bas

Dans : OM, Ligue 1, Monaco.

Ce dimanche soir, dans un choc européen, l'Olympique de Marseille a pris très cher face à Monaco (6-1), qui devient sa bête noire officielle. En effet, avant cette rencontre de Ligue 1, le club phocéen restait invaincu depuis le mois de mars dernier et un revers contre... Monaco en Coupe de France. Pire encore, Marseille n’avait plus encaissé au moins 6 buts lors d’un match de Ligue 1 depuis le 24 mai 1997, et une défaite 0-8 contre Lyon. Et l'OM vient de subir la plus grosse défaite de son histoire à Monaco, un lieu imprenable depuis 2010. Soirée cauchemardesque pour tout le peuple olympien...