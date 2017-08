Mercato : De Préville est arrivé à Bordeaux !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Sauf retournement de situation, Nicolas de Préville sera jeudi un joueur de Bordeaux. En effet, @Girondinfos annonce ce mercredi soir que l'attaquant du LOSC est arrivé dans la capitale girondine via l'aéroport de Mérignac. Auteur du but qui a évité une nouvelle défaite à Lille, dimanche dernier à Angers, De Préville passera sa visite médicale et signera ensuite son contrat avec le club au scapulaire. N'ayant pas les faveurs de Marcelo Bielsa, le joueur était devenu une des priorités de Jocelyn Gourvennec.