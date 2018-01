FCGB : La Juventus et le Milan s’arrachent cette pépite de Bordeaux

Dans : Bordeaux, Mercato, Serie A.

Grand espoir du centre de formation des Girondins, Aurélien Tchouaméni aura du mal à être encore Bordelais dans les mois à venir. Alors qu’il aura 18 ans en fin de semaine prochaine, le milieu de terrain défensif a déjà reçu deux offres copieuses. En effet, L’Equipe affirme que la Juventus et le Milan AC ont craqué sur lui, et ont chacun offert 2,5 ME pour le recruter rapidement. Le club aquitain a refusé ces deux propositions, demandant toutefois une nouvelle offre pour ce néo-professionnel qui s’est engagé en novembre dernier jusqu’en 2020 et est un pur produit du club au scapulaire, qu’il a rejoint à 11 ans.