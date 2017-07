FCGB : Martin reste flou sur les ambitions de Bordeaux en L1

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Beaucoup d’écuries de Ligue 1 disputent ce week-end leur dernier match de préparation avant le très attendu début du championnat dans une semaine. Mais pour les Girondins de Bordeaux, les choses sérieuses ont déjà commencé puisque le club au scapulaire a disputé jeudi son premier match officiel de la saison en troisième tour préliminaire aller de la Ligue Europa face à Videoton (2-1). Être européen, c’est clairement l’objectif des Girondins en ce début de saison. En ce qui concerne le championnat, le président Stéphane Martin préfère ne pas s’enflammer et annoncer un objectif plutôt flou… Selon lui, sa formation, dirigée par Jocelyn Gourvennec, devrait terminer entre la troisième et la huitième place.

« Il y a de l'exaltation, mais avec un peu de stress, parce que le niveau de la Ligue 1 monte. Nous aurons, espérons-le, beaucoup de beaux matches à jouer. Ce sera un championnat difficile, donc il y a quand même un peu d’appréhension, forcément, avec six ou sept équipes favorites pour les premières places. Je pense que l'on a une équipe pour lutter, mais on ne peut pas être sûr que l'on soit armé pour finir européen à tous les coups. Sauf gros accident, je pense qu'on peut jouer entre la 3ème et la 8ème place. Il y a les coupes aussi, notamment la Coupe de la Ligue dont la finale se jouera à Bordeaux » a confié dans Sud-Ouest celui qui a succédé à Jean-Louis Triaud au cours de la saison dernière, et qui est encore très attendu sur le mercato. En effet, les supporters Bordelais souhaitent encore du renfort, notamment en défense et en attaque, où Diego Rolan devrait partir.