FCGB : Bordeaux remonte, le transfert de Sertic à l’OM comme déclic ?

Si souvent pointé du doigt pour son inconstance, Bordeaux enchaine enfin les résultats positifs, avec trois victoires en quatre matchs, et encore la seule défaite a été concédé face à un PSG intenable (0-3). Une série ponctuée à Lille avec une victoire arrachée et du jeu spectaculaire (2-3), ce qui permet aux Girondins de se retrouver en position d’européen à l’heure actuelle. Et cette réussite, Mickaël Landreau l’explique à sa manière, avec deux choix pas forcément vus comme essentiels à la base, mais qui modifient la manière de jouer de la formation de Jocelyn Gourvennec.

« Bordeaux a trouvé un équilibre, je trouve, pour deux raisons. Déjà avec le départ de Sertic, mais aussi le choix de ne plus mettre Plasil. Je trouve que les Bordelais sont beaucoup mieux équilibrés, et plus difficiles à jouer », a confié le consultant sur Canal+, pour qui le transfert de Grégory Sertic vers l’OM a permis de libérer plusieurs joueurs sur le plan défensif, même si c’est surtout au niveau de l’attaque que les Girondins impressionnent actuellement, avec 11 buts inscrits sur les cinq matchs de février.