Bordeaux : Triaud quitte la présidence, Stéphane Martin nommé

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé ce jeudi des changements majeurs à la tête de leur club. Ainsi, Jean-Louis Triaud quitte son poste de président du club au scapulaire, qu’il occupe depuis 1996, soit plus de 20 ans. Jean-Louis Triaud devient président du conseil d’administration du club, sans pouvoir exécutif, et a annoncé son désir de « prendre du recul ». Le nouveau haut dirigeant des Girondins se nomme désormais Stéphane Martin, qui était administrateur du club et en est désormais le président délégué. Alain Deveseleer reste Directeur Général Délégué. Un changement d’organigramme à effet immédiat.