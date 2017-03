L'Espagne et la vidéo sans pitié avec les Bleus

Dans : Equipe de France.

La France s’est inclinée 0-2 à domicile face à l’Espagne ce mardi soir. Pour sa première, l’arbitrage vidéo a eu son importance avec un but refusé à Griezmann et un autre validé pour la Roja, mais la supériorité espagnole était incontestable.

Après le galop d’essai au Luxembourg, le plat de résistance arrivait au Stade de France avec ce match amical de gala contre l’Espagne. Didier Deschamps surprenait avec sa composition de départ, avec un 4-4-2 en losange qui comprenait Griezmann en meneur de jeu, et Kanté-Tolisso-Rabiot derrière lui. Cela ne réussissait pas du tout aux Bleus, qui en dehors d’un Mbappé remuant dès qu’il avait le ballon, subissaient surtout la possession de balle espagnole. Très techniques, les champions du monde 2010 déroulaient leur jeu et il fallait un Lloris vigilant sur plusieurs tentatives, et notamment cette frappe à bout portant d’Iniesta (28e). A la pause, le bilan était bien triste pour les Tricolores.

Après le repos, les choses se compliquaient sérieusement avec plusieurs interventions de l’arbitrage vidéo, justifiées mais très coûteuses pour les Bleus. Tout d’abord, avec un but refusé à Griezmann en raison d’une position de hors jeu sur la remise de Kurzawa (49e). Dans la foulée, sur une très mauvaise remise de Bakayoko, Deulofeu provoquait la faute de Koscielny et donc le pénalty transformé par Silva, qui prenait Lloris à contre-pied (0-1, 69e). Ensuite, la différence se faisait sur une action parfaite de l’Espagne, conclue par Deulofeu, dont le but avait été refusé dans un premier temps pour hors-jeu, avant d’être validé à la vidéo (0-2, 78e). La fin de match était bien terne, malgré les changements, et rappelait que, sans quelques cadres, les Bleus étaient tout de suite bien moins fringants alors que la Roja s’est montrée beaucoup plus entreprenante. Une leçon à retenir pour la suite.