France : Thierry Henry prend position dans le dossier Karim Benzema

Invité de RMC, Thierry Henry a évoqué de nombreux dossiers du football, et pas uniquement sa nouvelle fonction d'adjoint de Roberto Martinez au sein de l'équipe de Belgique. L'ancien attaquant des Bleus a évidemment été interrogé sur Karim Benzema, le buteur du Real Madrid étant écarté de l'équipe de France depuis l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, dans laquelle il est toujours impliqué à ce jour. Conscient que ses propos auraient du poids, Thierry Henry est resté prudent, mais il estime que Didier Deschamps est seul maître à bord et qu'il ne faut pas s'opposer à ses choix.

« DD dit quelque chose et il faut le respecter. Ce n’est pas nous qui prenons les décisions, donc il faut savoir respecter la décision du sélectionneur. Je ne sais pas comment ce groupe fonctionne. Je ne suis pas dans le groupe pour savoir ce qu’il se passe. Après, c’est quand même Benzema. On parle de quelqu’un qui fait des choses extraordinaires. Je l’ai côtoyé en équipe de France. Il fait partie de cette génération dorée de 1987 et à l’arrivée, c’est lui qui a été le plus loin. Mais à un moment donné, DD c’est le patron. C’est lui qui commande », a très clairement prévenu Thierry Henry, conscient que l’autorité du coach des Bleus ne peut pas être remise en cause sur un choix personnel que Didier Deschamps assume depuis des mois.