France : Pierre Ménès soutient Giroud malgré ses haters

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Une nouvelle fois décisif sous le maillot de l'équipe de France face au Luxembourg samedi (1-3), Olivier Giroud a été applaudi par Pierre Ménès.

En pleine galère dans son club d'Arsenal, avec qui il n'a joué que douze fois titulaire cette saison, Olivier Giroud continue de faire le bonheur des Bleus. Auteur d'un doublé décisif contre le Luxembourg en éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, Giroud a délivré la France du pied droit sur un service de Sidibé avant de la mettre à l'abri de la tête sur une offrande de Mendy. Alors qu'il a inscrit dix buts avec la France depuis le début de l'année 2016, le meilleur total au sein du groupe, Giroud est désormais le dixième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe tricolore, avec 23 réalisations. Une sacrée performance qui fait taire les critiques, comme l'avoue Pierre Ménès.

« Giroud continue d'alimenter le débat. Avant les matchs, tout le monde trouve que sa sélection est injustifiée puisqu'il n'est pas toujours titulaire en club. Et après la rencontre, tout le monde dit qu'il a bien fait de jouer puisqu'il a mis deux buts. Deux réalisations tout de même "assez simples" : un tir face au but vide et un coup de tête enfantin pour un joueur possédant une telle qualité dans le jeu aérien. Mais il faut être là pour les mettre quand même. L'air de rien, il a tiré l'équipe de France d'un mauvais pas et il rentre dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. S'il n'a pas été extrêmement brillant dans le jeu, il a justifié la confiance placée en lui par Deschamps », a avoué, sur son blog Canal+, le journaliste, qui estime donc que Giroud a le mérite de marquer des buts alors qu'il se fait tailler à tout bout de champ.