France : Benzema attend que Deschamps prenne ses responsabilités

Écarté de l'équipe de France depuis un an et demi, Karim Benzema a demandé des comptes à Didier Deschamps et à Noël Le Graët...

Ancien cadre des Bleus, avec qui il a joué 81 matchs pour 27 buts, Karim Benzema n'a plus porté le maillot tricolore depuis octobre 2015... Une longue absence, théoriquement due à son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, que le buteur du Real Madrid vit très mal. D'abord parce qu'il regarde les matchs internationaux sur son canapé, mais aussi et surtout parce qu'il ne sait toujours pas officiellement la raison de sa non-sélection. Alors qu'il n'a plus de nouvelles de Didier Deschamps et de Noël Le Graët depuis l'année dernière, l'ancien Lyonnais attend donc une explication franche et honnête avec les patrons de l'équipe de France pour en finir avec cette omerta.

« C’est dur. Surtout lorsqu’on joue dans un grand club comme Madrid. Il n’y a que des internationaux. Chaque fois que j’ai pu venir jouer en équipe de France, c’était une fierté. Donc quand je ne suis pas dans la liste, je suis déçu. Je le vis mal. Certains disent que je n’aime pas l’équipe de France. Si c’était le cas, je l’aurais dit directement au sélectionneur parce que je suis un grand garçon. Mais aujourd’hui, je trouve ça injuste parce que je n’ai pas d’explication. J’aimerais avoir des explications, qu’on m’explique pourquoi on ne me sélectionne pas. Je vais garder dans ma tête que si on ne me sélectionne pas pour l’instant, c’est pour le foot, c’est qu’il y a des joueurs qui sont meilleurs que moi. Ce que j’aimerais, c’est avoir au moins une discussion avec le sélectionneur, qu’il me dise ce qu’il pense. Il faut que je sache. J’aimerais bien qu’il m’explique pourquoi il ne m’a pas sélectionné et pourquoi ça dure. Je me pose cette question tous les jours. Pour l’instant, je n’ai pas mis un terme à ma carrière. Je suis jeune. Il y a encore beaucoup d’objectifs. Moi, je ne vais pas lâcher. Si des gens pensent que je vais lâcher l’équipe de France, ils se trompent. Je suis encore là et j’ai encore faim de titres », a lancé, dans Team Duga sur RMC, Benzema, qui espère donc faire son retour en équipe de France le plus rapidement possible.