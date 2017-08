EdF : Zidane dévoile presque le forfait de Varane face aux Pays-Bas

Dans : Equipe de France, Liga.

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille du match entre le Real Madrid et Valence, Zinedine Zidane a prévenu que selon lui Raphaël Varane ne jouera pas la semaine prochaines les deux matches de l'équipe de France contre les Pays-Bas et le Luxembourg. Le coach des Merengue estime que ce serait faire prendre un risque inutile au défenseur tricolore et il pense qu'un forfait est préférable.

« Aujourd'hui il pourrait jouer mais je ne veux pas ensuite qu'on le perdre pour plus longtemps. L'idée, c'est qu'il reste ici à Madrid pour s'occuper de sa blessure et de sa préparation pour la saison. Le match de l'équipe de France est important pour l'équipe de France, mais la santé du joueur est importante pour la saison », a précisé Zinedine Zidane au sujet de Raphaël Varane, lequel est touché à l’adducteur droit. Du côté de la Fédération Française de Football c'est actuellement silence-radio.