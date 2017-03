EdF : Mbappé rentre dans l'histoire du football français !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Entré en jeu à la 78e minute lors du match contre le Luxembourg ce samedi soir (1-3), Kylian Mbappé est devenu le deuxième joueur le plus jeune à faire ses grands débuts sous le maillot de l'équipe de France. À 18 ans et 3 mois, l'attaquant de Monaco ne dépasse pas Maryan Wisnieski, qui avait joué avec les Bleus à 18 ans et 2 mois en 1955. Mais Mbappé efface par exemple des tablettes Karim Benzema, qui était l’international actuel le plus jeune après ses débuts à 19 ans et 3 mois.