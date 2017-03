Edf : La vidéo, c'est l'évolution du football reconnait Deschamps

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, après la défaite 0-2 face à l’Espagne en amical : « On a été malmenés en première mi-temps. On a eu beaucoup de pertes de balle. On est beaucoup mieux rentré en deuxième mi-temps. On aurait pu mener, mais c'est pas le cas. C'est dans la difficulté qu'on apprend. Il y en a qui découvrent le niveau international. Rencontrer l'Espagne en amical, c'est pas une partie de plaisir, ça ne l'a jamais été. Mais on a besoin de ça aussi. On aurait pu marquer nous aussi.

(Sur l'arbitrage vidéo) : Si c'est vérifié et que c'est juste, pourquoi pas? C'est en notre défaveur aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu la vidéo, ça aurait peut-être été différent. C'est l'évolution du football ».