EdF : Giroud convoqué, Pierre Ménès lance le débat

Dans : Equipe de France.

Parmi les principales surprises de la liste de Didier Deschamps, l’absence d’Alexandre Lacazette a beaucoup fait parler depuis jeudi dernier.

Très efficace en ce moment, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais semblait en mesure de retrouver l’équipe de France. D’autant que l’un de ses concurrents, Olivier Giroud, est en grande difficulté depuis plusieurs mois. Barré par Alexis Sanchez, l’avant-centre d’Arsenal a perdu sa place de titulaire, ce qui n’a pas vraiment influencé le choix du sélectionneur tricolore. De quoi choquer Pierre Ménès qui n’a pas pu s’empêcher de réagir à la question « Giroud mérite-t-il sa place en Bleu ? »

« Poser la question, c'est déjà y répondre non ? », a lâché le consultant sur Twitter, avant de publier plusieurs messages pour expliquer son opinion. Je ne l'aurais pas sélectionné moi. Il n'est plus titulaire en club depuis des mois (...). Il ne joue plus dans son club, c'est quand même un souci. Je ne crache sur personne, je trouve juste qu'il n'a pas sa place en sélection en ce moment. » Et visiblement, Pierre Ménès n’est pas le seul surpris puisque son propre sondage lancé sur le réseau social lui donne raison.