Dugarry voit des symptômes de la rage chez Lama

Dans un entretien accordé à So Foot, Bernard Lama a critiqué son ancien coéquipier en sélection tricolore Fabien Barthez.

« Il est blanc, pas très intelligent. Il ne fait pas trop d'histoires, il a été le chouchou à une époque mais aujourd'hui, on ne l'appelle pas pour parler de football », a notamment lâché l’ancien gardien du Paris Saint-Germain. De quoi provoquer la colère de Christophe Dugarry qui voit dans ces propos un mélange de colère et de jalousie.

« Ça fait l’ancien joueur qui vide son sac, dans une paranoïa difficile à comprendre, a réagi le consultant de RMC. S’il avait des choses à dire, il fallait les dire bien avant. C’est assez incompréhensible mais je ne suis pas vraiment étonné que Bernard puisse vider son sac comme ça. Il y a peut-être un peu d’aigreur aussi de ne pas avoir participé à cette Coupe du monde (Lama n’a joué aucun match, ndlr). Je trouve ça quand même assez moyen de sortir des trucs comme ça. Que c’est méchant, tout ça. C’est méchant et ce n’est pas très constructif. C’est de la méchanceté gratuite. »

Le mal-être de Lama

« Tu as l’impression qu’il en a accumulé et qu’il avait besoin de le sortir. C’est qu’il devait être un peu dans un mal-être, a imaginé Dugarry. Je ne suis pas étonné, parce que Bernard te fait toujours un peu la morale quand il te parle. Tu as toujours l’impression que c’est un professeur qui te donne des leçons. Je trouve ça dommage de raconter des choses comme ça qui n’ont pas vraiment d’intérêt, si ce n’est le servir un peu lui dans sa façon de se lâcher. C’est dommage parce que c’était il y a longtemps. » Nul doute que « Duga » ne sera pas le dernier champion du monde 1998 à réagir.