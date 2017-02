Bernard Lama crache sur Barthez, Fernandez et Simone

Dans : Info, Equipe de France, PSG.

Répondant au magazine So Foot, Bernard Lama a visiblement décidé de solder des vieux comptes du passé. Car pour l'ancien gardien de but du PSG, l'heure de la langue de bois est révolue. Evoquant Fabien Barthez, Luis Fernandez et Marco Simone, l'ancien portier international tricolore est très virulent, et même insultant.

Concernant Fabien Barthez, qui était le numéro 1 chez les Bleus, Bernard Lama est cash. « C’est un bon soldat ! (…) Il est blanc, pas très intelligent. Il ne fait pas trop d'histoires, il a été le chouchou à une époque mais aujourd'hui, on ne l'appelle pas pour parler de football. Avec Fabien, on s'entendait bien sans être potes. Les gens ont monté ce truc. Barthez a été un symbole de la lutte anti-Lama : des joueurs voulaient me sortir et des médias ont joué le jeu de Barthez », balance dans un premier temps l’ancien gardien de but du PSG qui évoque ensuite le cas de Luis Fernandez, son coach pendant deux ans au sein du club de la capitale.

Et là encore les « compliments » tombent. « Fernandez, c'est un entraîneur de coupes, pas un entraîneur de stabilité. Toutes les semaines, fallait qu'il change l'équipe. C'est quelqu'un qui n'a pas compris où il était. C'était trop haut pour lui. Intellectuellement, il y avait un décalage (...) Dans la gestion humaine, il était à côté de la plaque. Maintenant, il n'y a plus de soucis, il m'appelle pour des interviews, je réponds à ses sollicitations », explique Bernard Lama, qui réserve la plus grosse charge à Marco Simone, mais aussi à Christian Wörns, deux anciens coéquipiers au PSG. « Simone, c'est un gros con qui se la racontait. Wörns touchait un gros salaire mais c'était un lâche. Il était limité et ne savait faire que le marquage individuel », tacle l'ancien joueur parisien. Merci, au-revoir....