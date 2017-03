CdM 2018 : Une timide balade pour la France au Luxembourg

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, Foot Europeen.

Lors de son premier match de l'année 2017, l'équipe de France a tranquillement assuré l'essentiel au Luxembourg (1-3) pour conforter sa première place en éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.

Relégués à la deuxième place du Groupe A suite au succès de la Suède contre la Biélorussie un peu plus tôt dans l'après-midi, les Bleus devaient l'emporter. Après un début de match fermé, la troupe de Deschamps se débridait avec Giroud (8e) et Griezmann (14e, 15e)... jusqu’à l'ouverture du score. Au terme d'une belle action collective, Giroud marquait du droit sur un centre en retrait de Sidibé (0-1 à la 28e). Mais cet avantage allait être de courte durée... En effet, le Luxembourg obtenait un penalty pour une faute de Matuidi, que Joachim transformait (1-1 à 34e). Sauf que la France répondait du tac au tac... sur penalty. Profitant d'une faute de Da Mota sur Sidibé, Griezmann redonnait donc l'avantage aux siens (1-2 à la 38e). Matuidi était ensuite tout proche du break, mais sa demi-volée trouvait le poteau (42e).

Au retour des vestiaires, la rencontre perdait en intensité. Griezmann (50e) et Dembélé (66e) se montraient dangereux, mais c'est Giroud qui mettait la France à l'abri d'une tête sur un joli centre de Mendy (1-3 à la 77e). Malgré une dernière opportunité de Mbappé pour sa première sélection (80e), tout le monde en restait-là (1-3). Grâce à cette quatrième victoire en cinq journées éliminatoires, la France fait un pas de plus vers la Coupe du Monde russe en gardant sa première place avec treize points, soit trois unités d'avance sur la Suède et quatre sur... la Bulgarie, qui a battu les Pays-Bas (2-0), désormais quatrièmes avec sept points.