CdM 2018 : La France écrase les Pays-Bas et retrouve la tête

Lors de la septième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, l'équipe de France est tranquillement venue à bout d'une petite équipe des Pays-Bas (4-0). Avec ce succès, la sélection tricolore retrouve la tête du Groupe A.

Après leur cuisante défaite contre la Suède en juin dernier (2-1), les Bleus devaient impérativement réagir face aux Pays-Bas. Et dans un Stade de France en feu, la troupe de Didier Deschamps se mettait rapidement dans le droit chemin. Suite à une première occasion de Koscielny (10e), Griezmann ouvrait la marque en gagnant sa face-à-face avec Cillessen après un joli une-deux avec Giroud (1-0 à la 14e). La France repartait ensuite à l'attaque pour faire le break, avec Coman (21e, 31e, 39e), Kurzawa (29e), Pogba (41e), mais sans réussite avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, l'équipe de France intensifiait sa domination, et les Pays-Bas se tiraient une balle dans le pied à cause de l'expulsion de Strootman pour deux jaunes de suite (62e). À 11 contre 10, la France se mettait enfin à l'abri grâce à une magnifique volée du gauche de Lemar depuis l'extérieur de la surface (2-0 à la 73e). La France assurait enfin le spectacle puisque Lemar inscrivait son deuxième but en sélection sur une passe de Griezmann après une contre-attaque (3-0 à la 88e) avant que Mbappé n'y aille aussi de sa réalisation (4-0 à la 90+1e).

Grâce à ce large succès (4-0), la France frappe un grand coup puisque dans le même temps la Suède a chuté en Bulgarie (3-2). Par conséquent, les Bleus s'emparent du fauteuil de leader avec trois points d'avance sur la Suède et se dégage l'horizon pour aller en Russie avant de recevoir le Luxembourg dimanche prochain.