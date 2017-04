LdC : Les arbitres européens ne valent pas mieux balance Ménès

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Très souvent critique à l’égard des arbitres français, Pierre Ménès n’a pas non plus épargné les sifflets européens après les quarts de finale de la Ligue des Champions. Plusieurs erreurs majeures ont eu lieu dans des matchs qui sont bien évidemment observés à la loupe. Et si le PSG pouvait se sentir lésé au tour précédent face à Barcelone, l’AS Monaco en a cette fois-ci profité avec un pénalty litigieux, mais surtout un but de Mbappé alors que ce dernier était en position de hors-jeu. Et ces mauvaises inspirations des arbitres se sont poursuivies dans les autres quarts de finale.

« Si on résume, on a donc une main de Chiellini dans la surface non sifflée, un but hors-jeu de Mbappé et un penalty inexistant accordé au Bayern. Trois énormes conneries en quatre matchs. C’est beaucoup », a noté le consultant de Canal+, qui sait que les erreurs peuvent bien arriver, mais que celles qui débouchent sur des pénaltys ou des buts refusés ou accordés à tort, font aussi le jeu de la vidéo dans des matchs aussi suivis.