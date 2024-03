LdC ‍: 15 ME ou la catastrophe, le Barça en panique face à Naples

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça joue très gros ce mardi soir en huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Naples. Les Catalans ont une pression sportive et financière.

A Barcelone, on espère bien retrouver le goût des quarts de finale de la Ligue des champions. Pour cela, il faudra prendre le meilleur sur le Napoli. Au match aller en Italie, les deux formations s'étaient quittées sur le score de 1 but partout. Tout reste donc ouvert d'un côté comme de l'autre. Et pour les deux formations, les enjeux ne manquent pas. Alors que l'on a récemment appris qu'Aurelio de Laurentiis avait promis une prime de 10 millions à ses joueurs en cas de qualification face au Barça, le club catalan est lui beaucoup moins bien économiquement. En effet, une qualification face à Naples devient presque vitale pour ses finances.

Le Barça en a vraiment besoin...

🔊 Xavi : "Ce qui est important demain, c'est le Club. Ce n'est pas mon avenir. Les supporteurs et l'équipe doivent être en union pour aller chercher cette qualification." pic.twitter.com/8WpDJ2DACD — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) March 11, 2024

Mundo Deportivo rappelle en effet ce lundi qu'une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions rapportera 15 millions d'euros au Barça. Ils recevraient 10,6 millions d'euros de la part de l'UEFA pour le simple fait de se qualifier pour le tour suivant. Le reste viendrait du fait de jouer un match de plus dans la compétition à domicile. Ce montant est très important car il permettra à Barcelone de rentrer dans le budget prévu au début de la saison. Une élimination serait donc chaotique. En revanche, en cas de qualification en quarts de finale, tout ce qui se passera ensuite ne serait que du bonus. La pression est donc grande avant cette manche retour entre Catalans et Italiens. Si le Barça ne réalise pas une grande saison, c'est aussi le cas des champions d'Italie, largués dans la course au titre en Serie A et qui comptent bien se refaire la cerise sur la scène européenne face à une équipe à leur portée.