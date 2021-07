PSG : Fred Hermel crache sur Mbappé depuis l'Espagne

Dans : Kylian Mbappé.

Décevant avec l’équipe de France pendant l’Euro, Kylian Mbappé n’est pas épargné par les critiques. Des commentaires sévères circulent même en Espagne.

Le Real Madrid a-t-il vraiment intérêt à payer une fortune pour Kylian Mbappé ? Après ses performances décevantes pendant l’Euro, la presse espagnole peut commencer à s’interroger. Surtout si le spécialiste Fred Hermel en rajoute une couche. En effet, le journaliste français, en collaboration avec le quotidien As, a critiqué la saison de l’attaquant au Paris Saint-Germain et sa tendance à imiter son coéquipier Neymar.

Le mauvais exemple Neymar

« Cela fait longtemps que Mbappé n'est plus le Mbappé de 2018. Sa saison au PSG n'est pas bonne. On voit toujours des images, des buts, des gestes et on se dit "quel crack !". Mais on analyse une saison sur les 90 minutes de chaque match, pas sur des résumés de ses meilleures actions. Vous savez que ce que l'on dit sur lui en France ? On dit qu'il se "Neymarise" », a relayé le journaliste basé à Madrid, que l’on sait fan de Karim Benzema.

« Regardez par exemple l'attitude de Benzema lundi (contre la Suisse, ndlr) et regardez celle de Mbappé. L'un joue avec l'équipe et est efficace devant le but, et l'autre ne joue pas pour l'équipe et n'est pas efficace, a-t-il souligné. Les gens font la comparaison. On dit que Benzema a 33 ans et Mbappé 22. On ne dit pas que Mbappé est mauvais. Il se trompe de modèle ? Exactement. Il ne progresse pas comme on le voudrait. C'est un grand joueur, un espoir merveilleux et particulièrement doué mais ce n'est pas encore un crack mondial. »

Mbappé n’est pas encore un crack

« Il l'a été pendant le Mondial 2018 mais pour être un méga crack, il faut être dans une routine d'excellence. Ce n'est pas le cas de Mbappé, contrairement à Ronaldo et Benzema qui sont bons toute la saison. Mbappé, c'est les montagnes russes, ce n'est pas bon. Mais comme il est jeune, cet échec va l'aider à réfléchir. A 22 ans, on a tous des certitudes dans la vie et c'est ce qui se passe avec lui. On ne critique pas Mbappé, on dit ce qui se passe. C'est un joueur qui a besoin de redescendre sur terre et dans ce cas précis, sur le terrain », a conseillé Fred Hermel, qui profite de la tribune offerte dans la presse espagnole pour se lâcher sur la star de l'équipe de France.