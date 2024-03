Pas touche à Mbappé, Diallo prévient le Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Alors que la FFF voulait la meilleure équipe de France possible pour les JO de Paris, le Real Madrid lui a réservé une mauvaise surprise en refusant de lâcher ses joueurs français. Philippe Diallo espère encore faire changer d'avis Florentino Perez.

Les clubs de Ligue 1 avaient causé la perte des Bleuets de Sylvain Ripoll aux JO de Tokyo. C'est désormais le Real Madrid qui met des bâtons dans les roues de l'équipe de Thierry Henry en 2024. Le club merengue a annoncé à la FFF son refus de libérer ses joueurs français cet été pour participer au tournoi olympique. Une décision qui impacte directement les Madrilènes Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, éligibles au niveau de l'âge mais privés à 100% de l'évènement. Mais, cela met aussi en difficulté Kylian Mbappé. Futur joueur du Real, l'attaquant du PSG a toujours clamé son envie d'être aux JO de Paris. Thierry Henry et les Bleuets risquent donc de perdre un joueur majeur mais surtout une tête de gondole importante pour l'évènement.

Philippe Diallo veut aller à Madrid

Un drame pour la FFF qui a fondé beaucoup d'espoir dans ce tournoi. Toutefois, son président Philippe Diallo n'a pas l'intention de baisser les bras. Dans un entretien accordé au Figaro, il est revenu sur la position du Real Madrid vis-à-vis des Français et notamment de Kylian Mbappé. Philippe Diallo se dit confiant sur la possibilité de voir l'attaquant parisien aux JO cet été, quitte à aller négocier en personne avec Florentino Perez à Madrid.

#Mbappé-#Benzema aux JO, clash #Deschamps-DTN, Zidane porte fermée, départ de Hervé Renard, crise de l’arbitrage, les Bleus (bientôt) en train… Grand entretien de Philippe Diallo, président de la FFF, @Le_Figaro.https://t.co/nC2JPEV8IF — Baptiste Desprez (@Batdesprez) March 20, 2024

« Je reste toujours sur l'objectif d'avoir la meilleure équipe possible. Je ne fais pas de la politique fiction, je ne sais pas où ira Kylian Mbappé, aucune annonce n'a été faite. Kylian a fait part de son souhait de les faire. On connaît les conditions, je regrette la position du Real Madrid qui ferme la porte à un rêve de beaucoup de joueurs. Je respecte leur décision. C'est d'ailleurs le seul club étranger à nous avoir informé de cela. S’il faut aller voir Florentino Perez à Madrid, on le fera », a t-il lâché. Un optimisme lié sans doute au fait que Kylian Mbappé n'a pas encore officiellement signé de contrat avec le Real. Pour les autres français sous contrat avec les Merengues, ce sera une autre paire de manches.