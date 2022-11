Mbappé se prend une balle perdue par Marion Cotillard

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Dans le football, il y a parfois des clashs totalement inattendus. Cette fois-ci, c'est Marion Cotillard, la célèbre actrice française qui s'en est pris à Kylian Mbappé à cause de la polémique du char à voile il y a deux mois.

Le 3 septembre dernier, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du FC Nantes pour un match de Ligue 1 remporté 3-0 par les Parisiens. Quelques heures plus tard, une polémique a éclaté suite au moyen de locomotion utilisé par le PSG. Le club était retourné à Paris en jet privé. Deux jours plus tard, le PSG a affronté la Juventus en Ligue des Champions. Interrogé sur cette polémique, Christophe Galtier s'est fendu d'une blague en évoquant la possibilité de se déplacer en char à voile lors des prochains matchs. Une déclaration qui sur le moment, a beaucoup fait rire Kylian Mbappé, mais visiblement pas Marion Cotillard qui plusieurs semaines après cette polémique, reste énervée contre l'entraîneur et le joueur du PSG. L'actrice s'est confiée auprès du média Marie-Claire sur sa réaction après avoir entendu le discours de Galtier.

Marion Cotillard charge Galtier et Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Le soir, au dîner, on parle beaucoup de ça. Ma fille est encore petite, mais mon fils est déjà très sensible aux questions environnementales, humaines et réagit à l’actualité. J’ai été tellement choquée par ce qui s’est passé que je lui ai montré la vidéo. Ça l’a mis en colère. Il ne comprenait pas comment ces deux-là pouvaient se comporter comme ça. Bon, peut-être que je lui ai transmis ma colère tellement moi, j’étais furieuse » a avoué l'actrice qui s'est fréquemment engagée pour la cause environnementale et qui s'attaque à Galtier et à Mbappé. Si depuis l'entraîneur français s'est excusé pour ses propos maladroits, Kylian Mbappé n'a jamais réagi à cette polémique qui avait grandement touché la direction parisienne et mis le club parisien sur le devant de la scène sur ce sujet qui permet à beaucoup de pointer une nouvelle fois du doigt le football.