Mbappé et le PSG, rendez-vous en Israël !

Dans : Kylian Mbappé, PSG.

La décision concernant la prolongation éventuelle de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain n'est pas imminente et le PSG se donne même encore du temps pour gérer le dossier.

Quatre ans après avoir signé au Paris Saint-Germain, au prix de négociations intensives, Kylian Mbappé fera peut-être ce dimanche à Brest sa dernière apparition sous le maillot du PSG. Une sortie sans public et qui ne serait évidemment pas à la hauteur de ce que l’ancien Monégasque a apporté au club de la capitale. Cette saison, Mbappé a souvent évité des soucis à son équipe. On pense bien évidemment à sa master class au Camp Nou face au Barça ou à l’Allianz Arena contre le Bayern Munich en Ligue des champions, mais également mercredi dernier en finale de la Coupe de France face à Monaco. Si l’incertitude existe sur l’avenir parisien de Kylian Mbappé, c’est parce que ce dernier va entamer sa dernière année de contrat, et que plusieurs signaux confirment qu’il hésite encore à la suite à donner à sa carrière. Mais du côté parisien, on est clairement déterminé à tout faire pour que le champion du monde prolonge son bail, tout cela avec l’aval du Qatar.

Une fois que tout cela est posé sur la table, il est évident que le Paris Saint-Germain ne peut pas attendre éternellement la décision de Kylian Mbappé. Et L’Equipe l’affirme, même si les négociations continuent encore et toujours, le PSG s’est fixé une date limite à ces discussions. Et c’est le 1er août prochain à Tel-Aviv, au moment où le PSG jouera le Trophée des champions en tant que vainqueur de la Coupe de France ou de champion de France, que tout devra être réglé. Si cela n’était pas le cas lors du déplacement en Israël, alors Nasser Al-Khelaifi et Leonardo devraient probablement accepter de négocier le transfert de Mbappé, avec en tête l'idée de compenser cette énorme perte par la signature d'un joueur de classe mondiale.