TV : La SuperLigue, ça fait rêver Canal+

Dans : Super League.

Maxime Sadda, président de Canal +, a évoqué sur l’antenne de RMC la possible création de la SuperLigue à moyen ou long terme.

Il y a quelques semaines, le projet de SuperLigue mené par Florentino Pérez et Andréa Agnelli a fait un énorme flop, se heurtant notamment à la fronde des supporters. Mais d’un point de vue commercial pour un diffuseur tel que Canal +, il ne fait aucun doute qu’une ligue semi-fermée regroupant les meilleurs clubs européens est très intéressante. Maxime Saada, homme d’influence du football français depuis des années, s’est exprimé à ce sujet sur l’antenne de RMC. Il reconnait que son avis n’est pas forcément très populaire, mais qu’un projet de SuperLigue serait « pas mal » pour une chaîne de télévision diffusant du sport comme c’est le cas de Canal +.

« Je ne me suis pas exprimé sur la SuperLigue mais pour un diffuseur, c’est pas mal. Ce n’est pas du tout correct politiquement ce que je dis, mais c’est pas mal. Franchement, la communication autour de ce projet a été catastrophique. On ne peut pas faire du foot sans les fans, s’ils ne sont pas à bord c’est impossible. Tout le monde a dit que c’était une ligue fermée, c’est l’argument qui a été avancé pour tuer le projet, mais ça n’en était pas une. Ce n’est pas inintéressant. Par ailleurs, il y a un travail à faire sur la Ligue des Champions et je pense que cette menace de la SuperLigue va provoquer des réactions et des réflexions pour améliorer la Ligue des Champions. C’est un sujet que nous avons abordé avec Nasser Al-Khelaïfi. Dans les questions que l’on peut se poser, c’est de se demander si c’est intéressant d’avoir plusieurs matchs en même temps ? Moi j’adorerais diffuser les matchs et que tout le monde puisse les voir » a souligné Maxime Saada, pas convaincu par la réforme de la Ligue des Champions et qui compte sur la menace de la SuperLigue pour faire évoluer tout ça.