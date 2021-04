Superligue : La LFP et la FFF s'unissent pour défendre la L1

Dans : SuperLigue.

Ce dimanche, c'est une bombe qui est tombée sur le football européen, avec l'annonce d'une potentielle création d'une Superligue.

Au cours des dernières heures, 12 grands clubs européens, dont le Real Madrid, le Barça, la Juventus, Manchester City, Liverpool ou Chelsea, ont décidé de lancer le projet de la Superligue européenne. Avec cela, les gros bras européens ont tout simplement déclaré la guerre à l'UEFA, qui se préparait à annoncer la réforme de sa Ligue des Champions.

Cette nouvelle n'a en tout cas pas plu à l'instance continentale, ni aux différents acteurs du foot national, comme la Premier League en Angleterre. En France, ce projet de Superligue n'est pas du tout validé non plus. Puisqu'à l'instar de la Bundesliga, la Ligue 1 n'est pas représentée dans la liste des clubs. Un choix appuyé par L'Élysée et le Président de la République, Emmanuel Macron. Mais aussi par la LFP et la FFF, qui viennent de communiquer en défaveur de la Superligue.

« La FFF et la LFP se positionnent fermement contre un projet »

« La Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel s'opposent à tout projet de Superligue européenne. Aux côtés de l'UEFA, la FFF et la LFP se positionnent fermement contre un projet qui menace toute la pyramide du football européen.

Les rêves hégémoniques d'une oligarchie auront pour conséquence la disparition d'un système européen qui a permis au football un développement sans précédent sur le continent européen.

En rompant cet équilibre, le projet de Superligue mettra un terme à un système basé sur le mérite sportif et qui a su mettre en place des mécanismes de solidarité avec toutes les fédérations européennes.

La FFF et la LFP rappellent que le socle des championnats domestiques contribue au développement de tout le football. En France, au travers des mécanismes de solidarité, le football professionnel irrigue tout le sport et le football amateur », peut-on lire sur le site de la Ligue. Une réaction plutôt logique, quand on sait que Superligue pourrait faire des dégâts considérables sur les championnats nationaux, et notamment la L1...