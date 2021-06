SuperLigue : L’UEFA invite officiellement le Real et le Barça en C1

Dans : Super League.

Il n’y aura pas de sanctions à l’encontre des trois clubs qui font toujours partie du club des fondateurs de la SuperLigue.

En effet, la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone n’ont toujours pas renoncé à l’idée de créer une compétition alternative et ne s’en cachent plus. L’UEFA avait fait les gros yeux en promettant des sanctions exemplaires pour leur en passer l’envie. La justice suisse a tranché, et il n’est pas question d’empêcher un club de participer à la compétition sous ce prétexte. C’est ainsi que la presse espagnole affirme ce mardi soir que la fédération espagnole a bien reçu la lettre d’admission pour les clubs qualifiés pour la saison prochaine. Et cela concerne bien évidemment l’Atlético Madrid et le FC Séville, mais aussi le FC Barcelone et le Real Madrid. Une preuve finale que les deux dissidents ne seront pas sanctionnés, et pourront participer à la Ligue des Champions sans crainte la saison prochaine.

Pour Defensa Central, média qui relaye en particulier l’actualité du Real Madrid, c’est bien la preuve que Florentino Pérez, très impliqué dans le projet SuperLigue dont il est le premier représentant, avait raison de ne rien craindre de la part de l’UEFA et de son président Aleksander Ceferin. Une décision qui continue de faire parler en Espagne, puisque même le truculent Javier Tebas, toujours prompt à défendre le football de son pays, espérait des sanctions contre les deux géants de l’autre côté des Pyrénées, pour avoir eu l’outrecuidance de penser à leurs intérêts avant ceux de la Liga et des autres clubs.