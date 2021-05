Eur : Le Real, le Barça et la Juve privés de Ligue des Champions ?

Dans : Super League, Ligue des Champions.

Dans un communiqué, l’UEFA a annoncé mardi l’ouverture de procédures disciplinaires à l’encontre de Barcelone, du Real Madrid et de la Juventus Turin.

« Après une enquête menée à bien par les inspecteurs d'éthique et de discipline de l'UEFA en rapport avec le projet Super League, des procédures disciplinaires ont été ouvertes contre le Real Madrid CF, le FC Barcelone et la Juventus FC en raison d'une potentielle violation des règles de l'UEFA. De nouvelles informations seront communiquées en temps voulu » a notamment expliqué l’instance européenne, remontée contre les trois initiateurs du projet de SuperLigue, qui a finalement fait un flop après les retraits des six clubs anglais, de l’Inter Milan, de l’AC Milan et de l’Atlético de Madrid. Jusqu’où l’UEFA est-elle prête à aller pour faire payer au Real Madrid, au FC Barcelone et à la Juventus Turin sa tentative de création d’une ligue fermée ?

Visiblement, très loin. Et pour preuve, la Cadena COPE affirme ce mercredi que l’UEFA envisage sérieusement d’exclure la Juve, le Barça et le Real Madrid de la Ligue des Champions pour les deux prochaines saisons. Une sanction XXL à laquelle s’ajouterait de grosses amendes financières. Les championnats concernés ne paieraient bien sûr pas le prix de ces sanctions et conserveraient quatre places directement qualificatives pour la Ligue des Champions. Une menace énormissime qui n’inquiète toutefois pas trop le Real Madrid, la Juventus Turin et Barcelone qui n’ont aucunement l’intention de se laisser impressionner selon AS. « L’UEFA a été obligée d’annoncer des sanctions, mais c’est un coup dans le vent. Cette menace n’a pas de fondement » indique une source proche de l’un des trois clubs au quotidien madrilène. Reste maintenant à voir comment tout cela va évoluer mais assurément, l’UEFA n’a pas l’intention de rigoler avec les trois rebelles de la Ligue des Champions.