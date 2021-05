SuperLigue : La Juventus, le Real et le Barça reconnu coupables

Dans : Super League.

Seuls trois clubs ont persisté depuis le fiasco de la SuperLigue. Ils font désormais tous les trois l’objet d’une enquête officielle de la part de l’UEFA, avec la perspective de sanctions. L’instance européenne a fait savoir ce mardi soir que le verdict était tombé, et sans surprise, la Juventus Turin, le Real Madrid et le FC Barcelone ont fauté.

« Après une enquête menée à bien par les inspecteurs d'éthique et de discipline de l'UEFA en rapport avec le projet Super League, des procédures disciplinaires ont été ouvertes contre le Real Madrid CF, le FC Barcelone et la Juventus FC en raison d'une potentielle violation des règles de l'UEFA. De nouvelles informations seront communiquées en temps voulu », qui se prépare à dévoiler prochainement les sanctions à l’encontre de tous ceux qui n’ont pas renoncé expressément à fomenter une SuperLigue. Pour mémoire, les clubs qui ont participé au lancement de cette compétition avant de se retirer en quelques jours seulement, ont écopé d’une amende équivalente à 5 % de leurs revenus lors de leur prochaine participation européenne. Ce sera certainement beaucoup plus sévère à l’encontre des trois clubs rebelles.