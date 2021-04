SL : La Juventus et l'AC Milan abandonnent, le Real et le Barça seuls au monde

Dans : Super League.

La Juventus et l'AC Milan viennent d'annoncer qu'ils quittaient aussi la Super Ligue. A cet instant, le Real Madrid et le FC Barcelone sont les derniers clubs à être engagés dans ce projet.

Initiateur du projet de la Super Ligue, la Juventus a officialisé ce mercredi la fin de sa participation à cette désormais ancienne future compétition. Une décision que le club dirigé par Andrea Agnelli a justifiée tant bien que mal. « La Juventus, tout en restant convaincue de la validité des hypothèses sportives, commerciales et juridiques du projet, estime qu'elle a actuellement des possibilités limitées de se réaliser sous la forme dans laquelle il a été initialement conçu », a indiqué la Juve sur son site internet, quelques heures après que le patron de la Vieille Dame ait admis que le départ des six clubs anglais avait clairement tué ce projet dévoilé dans la nuit de dimanche à lundi.

Et si l’Inter avait déjà jeté l’éponge un peu plus tôt dans la matinée, l’AC Milan a indiqué à son tour qu'il quittait la Super Ligue. « Les voix et les préoccupations des tifosi dans le monde entier par rapport à la Super Ligue ont été fortes et claires. Notre club doit toujours être sensible et attentif à l’avis de ceux qui aiment ce sport merveilleux », a précisé le club italien. Finalement, à cet instant, le Real Madrid et le FC Barcelone sont désormais seuls dans cette galère, le Classico ayant donc désormais un nouveau nom, Super Ligue. Plus sérieusement, les deux clubs espagnols ne devraient plus tarder à reconnaître une défaite en rase campagne, alors que lundi soir Florentino Perez avait expliqué sérieusement qu'aucun club ne pourrait quitter cette compétition en raison de contrats en béton.