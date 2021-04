SL : L'Union Européenne accuse la SuperLigue

L'annonce de la création d'une SuperLigue a fait bondir l'Union Européenne et un vice-président de l'instance continentale ne cache sa colère face à cette décision.

Pour Margaritis Schinas, un des vice-présidents de la Commission européenne, l'heure est grave et les dirigeants des 12 clubs concernés par cette SuperLigue doivent revenir à la raison. « Nous devons défendre un modèle de sport européen fondé sur des valeurs et fondé sur la diversité et l'inclusion. Il n'y a pas lieu de le réserver aux quelques clubs riches et puissants qui veulent rompre les liens avec tout ce que les associations représentent : championnats nationaux, promotion et relégation et soutien au football amateur de base. L'universalité, l'inclusion et la diversité sont des éléments clés du sport européen et de notre mode de vie européen », a rappelé Margaritis Schinas.

